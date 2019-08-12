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Во время выступления Брежневой на «Жаре» произошло ЧП

Сбой дала пиротехническая система.

Во время выступления Брежневой на «Жаре» произошло ЧП
ВЕРА БРЕЖНЕВА (ФОТО: GLOBALLOOKPRESS.COM)

Всерьез заставила поволноваться накануне своих поклонников Вера Брежнева. На своей странице в социальной сети Instagram она разместила небольшой ролик с ее выступления на бакинской «Жаре».

В кадре можно заметить густой столб дыма. Как оказалось, это была вовсе не задумка организаторов, а самое настоящее ЧП. Как рассказывает певица в подписи к ролику, в это самое время произошел сбой пиротехнической системы.

По признанию звезда, сама Вера, конечно, ничего об этом не знала и как ни в чем ни бывало, продолжала выступление. А странный столб холодного дыма приняла за оригинальную задумку организаторов.

А вот за кулисами, как потом рассказали Вере Брежневой, было «весело», поскольку дым долго не могли остановить, но выступление звезды решили не прерывать.
«Как вы видите, жарко было у нас даже под холодным дымом», — отметила артистка.

Напомним, это не единственный инцидент, который произошел на музыкальном фестивале. Во время своего выступления прямо на сцене упала Ольга Бузова, а Анита Цой запнулась и серьезно повредила палец на ноге. Ей даже понадобилась помощь медиков.

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Во время выступления Брежневой на «Жаре» произошло ЧП
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