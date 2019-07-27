Анита Цой появилась в инвалидной коляске на фестивале «Жара»

Во время фестиваля «Жара» в Баку произошел инцидент. Анита Цой наслаждалась выступлением Григория Лепса, но через некоторое время её вынесли на носилках. Звезда повредила большой палец на левой ноге. Шокирующее видео Анита Цой опубликовала в Instagram. Поклонники перепугались, когда увидели текущую кровь.

Врачи быстро обработали рану певице. Анита Цой теперь не может ходить. Из-за травмы ей пришлось отменить часть концертов. Медики заявляют, что восстанавливаться певица будет 3-4 недели. Дело в том, что у неё оторвался ноготь, поэтому нужно подождать, пока он отрастет.

Все же Анита Цой намерена выступать на «Жаре». Звезда нашла оригинальное решение, как скрыть обезображенный палец. Певица надела шлепанцы, а на пострадавшем пальце появился «наперсток» в белых стразах. На ковровой дорожке Анита Цой появилась в инвалидной коляске. Певица держалась бодро и попросила поклонников не унывать.