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Анита Цой появилась в инвалидной коляске на фестивале «Жара»

Певица скрыла пострадавший палец на ноге оригинальным способом.

Анита Цой появилась в инвалидной коляске на фестивале «Жара»
Анита Цой. Фото: globallookpress

Во время фестиваля «Жара» в Баку произошел инцидент. Анита Цой наслаждалась выступлением Григория Лепса, но через некоторое время её вынесли на носилках. Звезда повредила большой палец на левой ноге. Шокирующее видео Анита Цой опубликовала в Instagram. Поклонники перепугались, когда увидели текущую кровь.

Анита Цой. Фото
Анита Цой оригинально спрятала пострадавший палец. Скриншот: instagram.com/anitatsoy/

Врачи быстро обработали рану певице. Анита Цой теперь не может ходить. Из-за травмы ей пришлось отменить часть концертов. Медики заявляют, что восстанавливаться певица будет 3-4 недели. Дело в том, что у неё оторвался ноготь, поэтому нужно подождать, пока он отрастет.

Все же Анита Цой намерена выступать на «Жаре». Звезда нашла оригинальное решение, как скрыть обезображенный палец. Певица надела шлепанцы, а на пострадавшем пальце появился «наперсток» в белых стразах. На ковровой дорожке Анита Цой появилась в инвалидной коляске. Певица держалась бодро и попросила поклонников не унывать.

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Анита Цой появилась в инвалидной коляске на фестивале «Жара»
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