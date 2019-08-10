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«Мой ихтиандрик»: дочка Асмус научилась плавать в ластах

Актриса увезла 5-летнюю Анастасию на Мальдивы.

«Мой ихтиандрик»: дочка Асмус научилась плавать в ластах
Кристина Асмус (Фото: Instagram.com/asmuskristina)

Супруга резидента Comedy Club Гарика Харламова — Кристина Асмус — проводит августовские каникулы в компании 5-летней дочки Анастасии. Возлюбленный актрисы из сериала «Интерны» не смог составить своим девочкам компанию. По словам Кристины, ее муж занят сразу в двух проектах и вынужден разрываться между городами. По-началу знаменитость не собиралась оставлять Гарика одного в Москве. Однако желание провести время на пляже пересилило все стремления Асмус. Девушка приобрела два билета, заранее определившись в с курортом. Вместе с дочкой Кристина отдыхает на Мальдивах.

На личной страничке в Instagram возлюбленная Гарика Харламова опубликовала свежее фото, показав подросшую малышку. К своим пяти годам девочка научилась плавать в ластах, правда пока свои навыки Анастасия оттачивает в бассейне под присмотром мамы.

«Мой ихтиандрик», — подписала снимок дочери Кристина.

Дочка Кристины Асмус научилась плавать в ластах (Фото: Instagram.com/asmuskristina)

Без супруга в курортный годок Белек отправилась и певица Наталья Подольская. Свои каникулы исполнительница провела в компании четырехлетнего сына Артемия и мамы Нины Антоновны. Позже к возлюбленной присоединился Владимир Пресняков-младший. Певец отложил все важные дела и встречи для того, чтобы побыть рядом с близкими.

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Гарик ХарламовЗвездные детиКристина Асмус

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«Мой ихтиандрик»: дочка Асмус научилась плавать в ластах
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