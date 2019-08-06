ЗВЕЗДЫ

Подольская упала в бассейн, пытаясь сделать «модное» фото

Выпускница «Фабрики звезд» вместе с Владимиром Пресняковым-младшим отдыхает в курортном городке Белек.

Подольская упала в бассейн, пытаясь сделать «модное» фото
Наталья Подольская (Фото: Globallookpress.com)

37-летняя Наталья Подольская проводит свои августовские каникулы в Турции. В отпуск исполнительница отправилась в компании четырехлетнего сына Артемия. Позже к избраннице присоединился и Владимир Пресняков-младший. Ради семейного отдыха музыкант отложил все важные дела. Оставшись в Москве, бывший муж Кристины Орбакайте следит за тем, какие снимки Подольская выкладывала в Instagram, комментируя фото возлюбленной в купальнике.

Подольская на отдыхе в Турции (Фото: Instagram.com/nataliapodolskaya)

На отдыхе Подольская собиралась принять участие в импровизированной фотосессии. Артистка не смогла удержать равновесие и упала в бассейн, пытаясь сделать «модный» снимок. Девушка поделилась с подписчиками забавными кадрами.

Наталья Подольская свалилась в бассейн в попытке сделать «модное» фото (Фото: Instagram.com/nataliapodolskaya)

«Неидеальная история о том, как нужно и важно добиваться своей цели», — добавила певица.

Судя по всему, надувной мини-матрац в виде скутера Наталья позаимствовала у маленького сынишки. Сама Подольская не побоялась показать подобные «честные» кадры без прикрас, с юмором прокомментировав фотосъемку в бассейне.

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Подольская упала в бассейн, пытаясь сделать «модное» фото
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