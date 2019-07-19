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Асмус вслед за Климовой поделилась фото с банным полотенцем на голове

Супруга Гарика Харламова пожаловалась на отсутствие полноценного отдыха.

Асмус вслед за Климовой поделилась фото с банным полотенцем на голове
Кристина Асмус и Гарик Харламов (Фото: Globallookpress.com)

31-летняя Кристина Асмус вслед за 41-летней Екатериной Климовой устроила фотосессию с махровым полотенцем на голове. В кадре супруга резидента Comedy Club предстала в банном белом халатике. Ранее схожими кадрами из дешевой комнаты делилась экс-супруга Гелы Месхи. Примечательно, что на снимке с полотенцем на голове многодетная Климова не стала смывать макияж.

Кристина Асмус показала себя с полотенцем на голове (Фото: Instagram.com/asmuskristina)

Незадолго до этого знаменитость жаловалась на отсутствие полноценного отдыха. Актриса делилась с подписчиками планами на лето, рассказывая о том, что они с мужем вряд ли смогут съездить к морю из-за плотного рабочего графика. Возлюбленный Кристины занят сразу в нескольких проектах. Напомним, что пара воспитывает дочь Анастасию, в январе малышке исполнится пять лет.

У Екатерины Климовой подрастает четверо детей: 17-летняя Елизавета от ювелира Ильи Хорошилова, 12-летний Матвей и 10-летний Корней от Игоря Петренко. Младшую дочь Беллу актриса родила от Гелы Месхи.

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Гарик Харламовзвездные детиКристина Асмус

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Асмус вслед за Климовой поделилась фото с банным полотенцем на голове
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