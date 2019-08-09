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Миро объяснила, почему Собчак спешит замуж за Богомолова

Блогер уверена, что телеведущая уже беременна.

Миро объяснила, почему Собчак спешит замуж за Богомолова
Ксения Собчак/instagram.com/xenia_sobchak/

Известный блогер Лена Миро поделилась своими наблюдениями за Ксенией Собчак, которые позволили ей сделать вывод, что скандальная телеведущая «залетела».

Лена Миро призналась, что все гадала, как «Собчак уговорит своего Богомола взять её замуж». Думала, что информация про их свадьбу в первом месяце осени лишь латентная попытка «воззвать к совести самца», чтобы избавиться от статуса просто любовницы и перейти в ранг официальной супруги.

Но все оказалось куда более прозаичней. «Залёт, свадьба. И не отвертишься!» — написала Лена Миро в своем блоге.

Блогерша «увидела» признаки беременности у Ксении Собчак на видео с недавнего премьерного показа в Москве фильма Квентина Тарантино, куда пожаловала бывшая супруга Максима Виторгана. Якобы неловкая поступь, осторожные движения, одежда, скрывающая поплывшую в талии фигуру, — вот перечень признаков.

По прикидкам Лены Миро, 38-летняя телеведущая сейчас находится примерно на третьем-четвертом месяце беременности.

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Тэги:

Константин БогомоловКсения СобчакМаксим Виторган

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Миро объяснила, почему Собчак спешит замуж за Богомолова
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