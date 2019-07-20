Ксения Собчак удивилась, почему в России не ценят репутацию

Ксения Собчак часто сравнивает Россию с другими странами. Недавно светская львица заметила, что россияне не обращают внимание на испорченную репутацию. Это удивило звезду. Если профессионал совершит серьезный проступок за границей, его никуда не возьмут на работу. В России все по-другому.
«Друг мой рассказывал: увольняешь сомелье ресторана за то, что проворовался, а у него через неделю — новая работа. Звонишь специально хозяину винного бара, говоришь: «Я уволил Пупкина за воровство», а хозяин тебе в ответ: «Ну да. Но сомелье-то он хороший…». И так во всем», — возмутилась Ксения Собчак в Instagram.
Светская львица не первый раз столкнулась с подобной историей. По её словам, были партнеры по бизнесу, которые подставляли коллег, но это не мешало им открывать новое дело. Также Собчак вспомнила об аферистах, которые возвращались к мошенничеству.
Ведущую поражает то, как соотечественники не дорожат репутацией. Подписчики напомнили Ксении Собчак, что её прошлое тоже неидеально, поэтому ей стоит радоваться национальной особенности.