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Ксения Собчак удивилась, почему в России не ценят репутацию

По мнению светской львицы, проступки в прошлом не мешают россиянам продолжать карьеру.

Ксения Собчак удивилась, почему в России не ценят репутацию
Ксения Собчак. Фото: globallookpress

Ксения Собчак часто сравнивает Россию с другими странами. Недавно светская львица заметила, что россияне не обращают внимание на испорченную репутацию. Это удивило звезду. Если профессионал совершит серьезный проступок за границей, его никуда не возьмут на работу. В России все по-другому.

«Друг мой рассказывал: увольняешь сомелье ресторана за то, что проворовался, а у него через неделю — новая работа. Звонишь специально хозяину винного бара, говоришь: «Я уволил Пупкина за воровство», а хозяин тебе в ответ: «Ну да. Но сомелье-то он хороший…». И так во всем», — возмутилась Ксения Собчак в Instagram.

Светская львица не первый раз столкнулась с подобной историей. По её словам, были партнеры по бизнесу, которые подставляли коллег, но это не мешало им открывать новое дело. Также Собчак вспомнила об аферистах, которые возвращались к мошенничеству.

Ведущую поражает то, как соотечественники не дорожат репутацией. Подписчики напомнили Ксении Собчак, что её прошлое тоже неидеально, поэтому ей стоит радоваться национальной особенности.

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InstagramКсения Собчакрепутация

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Ксения Собчак удивилась, почему в России не ценят репутацию
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