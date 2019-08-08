Звездные истории Опрос: верите ли вы в то, что Собчак и Богомолов поженятся?
Звездные истории

Опрос: верите ли вы в то, что Собчак и Богомолов поженятся?

Мария Горская

Некоторые считают, что телеведущая и кинорежиссер поторопились объявлять дату свадьбы.

Личная жизнь Ксении Собчак всегда была довольно насыщенной и доступной, что называется, широким массам. Проще говоря, скрывать своих кавалеров она не привыкла и радостью от каждой новой влюбленности с превеликим удовольствием делилась со всем миром. Мир очень радовался, наблюдая за её семейной жизнью с Максимом Виторганом, с удивлением наблюдал за развалом счастливой, казалось бы, семьи, и начал недоверчиво покачивать головой, когда Ксения Анатольевна и Максим развелись и каждый погрузился в свою собственную личную жизнь.

Избранником телеведущей на этот раз стал режиссер Константин Богомолов, с которым она начала появляться на людях в начале текущего года. Виторган и Богомолов однажды даже устроили драку возле одного из столичных ресторанов, поссорившись из-за Ксении, словно рыцари из-за сказочной принцессы. Из двух рыцарей Собчак выбрала того, что помоложе, хотя из-за седых волос и бороды 44-летнего Константина многие наблюдатели были уверены, что он как минимум на десяток лет старше своего соперника.

Богомолов оставляет романтичные комментарии под постами Ксении
Богомолов оставляет романтичные комментарии под постами Ксении. Фото: Instagram

Как бы то ни было, Ксения и Максим уже официально оформили развод, договорились относительно совместного воспитания сына и прекратили все споры. Со своим новым возлюбленным ведущая телепроекта «Дом-2» теперь посещает все культурные мероприятия и выкладывает в Instagram видео, демонстрирующие неземную любовь. Более того, 2 августа стало известно об их грядущем бракосочетании.

Свадьба, как уже подтвердил Богомолов, состоится 13 сентября 2019 года. И по мере приближения этой даты в Сети всё активнее разгораются споры о том, поженятся эти двое или до сентября еще успеют расстаться. Портал Teleprogramma.pro попытался разобраться, чем вызваны эти сомнения.

До свадьбы с Виторганом Собчак уже не раз пыталась выйти замуж

Режиссер сериала «Содержанки» Богомолов до начала отношений с Ксюшей был женат на актрисе Дарье Мороз. Пара прожила вместе почти десять лет, в 2010-м у них родилась дочь Аня, а в 2018-м они развелись. Личная жизнь Собчак была чуть более бурной и до того, как выйти за Виторгана и родить от него сына Платона, девушка уже совершала попытки окольцевать своих мужчин.

В 2001 году, когда Ксении было всего 20 лет, в СМИ появлялась информация о ее планах выйти за бизнесмена Умара Джабраилова, но слухи не подтвердились. Спустя четыре года на собственном дне рождения она сообщила гостям, что скоро станет женой Александра Шустеровича, занимавшегося поставками в Россию урана. Гости получили приглашения, Валентин Юдашкин сшил для невесты шикарное платье, но надеть эту красоту девушке не пришлось — Шустерович шустро ретировался.

После него Собчак жила в гражданском браке с гендиректором радиостанции «Серебряный дождь» Дмитрием Савицким, затем крутила роман с женатым совладельцем «Евросети» Олегом Малисом. Следующими в списке были Евгений Папунаишвили, с которым наша героиня участвовала в «Танцах со звёздами», глава Департамента культуры города Москвы и директор Парка Горького Сергей Капков и политик Илья Яшин.

Догнать и перегнать бывшего мужа

Часть наблюдателей считает, что желание Ксении выйти за Богомолова менее, чем через год после начала отношений, вызвано тем, что она хочет опередить своего бывшего супруга Максима Виторгана в случае, если тот надумает сделать предложение своей новой девушке Нино Нинидзе.

Эта пара тоже не скрывает своих отношений, в конце июля они даже выкладывали в Сеть фотографии, сделанные на борту одной яхты у побережья Греции.

Смущает и то, что свадьба Собчак может состояться через три дня после того, как её бывшему супругу исполнится 47 лет. Нам сложно гадать, что происходит в душе Максима, но если вспомнить его январскую драку с Константином, то не исключено, что он всё ещё питает какие-то чувства к бывшей супруге и тогда её новый брак может еще больше разбередить эту заживающую рану.

Виторган и Нинидзе вместе отдыхали в Греции
Виторган и Нинидзе вместе отдыхали в Греции. Фото: Instagram

Портал Teleprogramma.pro предлагает вам принять участие в опросе и высказать свое мнение о том, поженятся ли Ксения Собчак и Константин Богомолов.


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Опрос: верите ли вы в то, что Собчак и Богомолов поженятся?
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