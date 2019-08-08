Опрос: верите ли вы в то, что Собчак и Богомолов поженятся?

Некоторые считают, что телеведущая и кинорежиссер поторопились объявлять дату свадьбы.

Личная жизнь Ксении Собчак всегда была довольно насыщенной и доступной, что называется, широким массам. Проще говоря, скрывать своих кавалеров она не привыкла и радостью от каждой новой влюбленности с превеликим удовольствием делилась со всем миром. Мир очень радовался, наблюдая за её семейной жизнью с Максимом Виторганом, с удивлением наблюдал за развалом счастливой, казалось бы, семьи, и начал недоверчиво покачивать головой, когда Ксения Анатольевна и Максим развелись и каждый погрузился в свою собственную личную жизнь.

Избранником телеведущей на этот раз стал режиссер Константин Богомолов, с которым она начала появляться на людях в начале текущего года. Виторган и Богомолов однажды даже устроили драку возле одного из столичных ресторанов, поссорившись из-за Ксении, словно рыцари из-за сказочной принцессы. Из двух рыцарей Собчак выбрала того, что помоложе, хотя из-за седых волос и бороды 44-летнего Константина многие наблюдатели были уверены, что он как минимум на десяток лет старше своего соперника.

Как бы то ни было, Ксения и Максим уже официально оформили развод, договорились относительно совместного воспитания сына и прекратили все споры. Со своим новым возлюбленным ведущая телепроекта «Дом-2» теперь посещает все культурные мероприятия и выкладывает в Instagram видео, демонстрирующие неземную любовь. Более того, 2 августа стало известно об их грядущем бракосочетании.

Свадьба, как уже подтвердил Богомолов, состоится 13 сентября 2019 года. И по мере приближения этой даты в Сети всё активнее разгораются споры о том, поженятся эти двое или до сентября еще успеют расстаться. Портал Teleprogramma.pro попытался разобраться, чем вызваны эти сомнения.

До свадьбы с Виторганом Собчак уже не раз пыталась выйти замуж

Режиссер сериала «Содержанки» Богомолов до начала отношений с Ксюшей был женат на актрисе Дарье Мороз. Пара прожила вместе почти десять лет, в 2010-м у них родилась дочь Аня, а в 2018-м они развелись. Личная жизнь Собчак была чуть более бурной и до того, как выйти за Виторгана и родить от него сына Платона, девушка уже совершала попытки окольцевать своих мужчин.

В 2001 году, когда Ксении было всего 20 лет, в СМИ появлялась информация о ее планах выйти за бизнесмена Умара Джабраилова, но слухи не подтвердились. Спустя четыре года на собственном дне рождения она сообщила гостям, что скоро станет женой Александра Шустеровича, занимавшегося поставками в Россию урана. Гости получили приглашения, Валентин Юдашкин сшил для невесты шикарное платье, но надеть эту красоту девушке не пришлось — Шустерович шустро ретировался.

После него Собчак жила в гражданском браке с гендиректором радиостанции «Серебряный дождь» Дмитрием Савицким, затем крутила роман с женатым совладельцем «Евросети» Олегом Малисом. Следующими в списке были Евгений Папунаишвили, с которым наша героиня участвовала в «Танцах со звёздами», глава Департамента культуры города Москвы и директор Парка Горького Сергей Капков и политик Илья Яшин.

Догнать и перегнать бывшего мужа

Часть наблюдателей считает, что желание Ксении выйти за Богомолова менее, чем через год после начала отношений, вызвано тем, что она хочет опередить своего бывшего супруга Максима Виторгана в случае, если тот надумает сделать предложение своей новой девушке Нино Нинидзе.

Эта пара тоже не скрывает своих отношений, в конце июля они даже выкладывали в Сеть фотографии, сделанные на борту одной яхты у побережья Греции.

Смущает и то, что свадьба Собчак может состояться через три дня после того, как её бывшему супругу исполнится 47 лет. Нам сложно гадать, что происходит в душе Максима, но если вспомнить его январскую драку с Константином, то не исключено, что он всё ещё питает какие-то чувства к бывшей супруге и тогда её новый брак может еще больше разбередить эту заживающую рану.

Портал Teleprogramma.pro предлагает вам принять участие в опросе и высказать свое мнение о том, поженятся ли Ксения Собчак и Константин Богомолов.



