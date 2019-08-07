Ахеджакова попросила не верить слухам о плохом состоянии Дорониной

После ухода из МХАТ имени Горького в декабре прошлого года Татьяна Доронина перестала, как прежде, общаться с коллегами, и ведет закрытый образ жизни. По словам Романа Виктюка, работавшего в театре над постановкой в то время, артистка тяжело переживает из-за того, что оставила должность худрука театра.

Режиссер даже заявил, что актрисе по-настоящему плохо. Но Лия Ахеджакова призвала не верить высказываниям Виктюка.

Как заявила знаменитость, лично с Дорониной она общалась лишь однажды, три десятка лет назад. Но понимает, что случившееся для нее стало «оскорбительным» и «унизительным». Тем не менее, Лия Меджидовна не считает, что дела коллеги обстоят совсем уж печально.

«Она, видимо, пришла в негодность из-за того, что сделали с ее театром… Но в то, что она совсем уже дуба дала, я не верю», – цитирует Ахеджакову издание «Собеседник».

Напомним, Виктюк признался, что следит за тем, как живет Татьяна Васильевна, через надежных третьих лиц. Сама же народная артистка не хочет ни с кем говорить даже по телефону, сообщал портал Teleprogramma.pro.