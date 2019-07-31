Виктюк: Дорониной плохо после ухода из МХАТа

По словам режиссера, артистка до сих пор не может смириться с тем, что оставила пост худрука театра.

Татьяна Доронина ушла с должности худрука МХАТ имени Горького в декабре прошлого года, освободившееся место вслед за артисткой занял продюсер и режиссер Эдуард Бояков. Спустя полгода Роман Виктюк рассказал, как живет актриса.

По словам режиссера, который в те дни как раз ставил в МХАТ спектакль, закулисные интриги в театрах – обычное дело, они были всегда. Татьяна Васильевна прекрасно понимала это, когда уходила, и не таит обиды. Но ей до сих пор, спустя месяцы, тяжело пережить случившееся.

Виктюк признался, что сейчас не общается с Дорониной, поскольку этого не хочет она сама. Но следит за тем, как у нее обстоят дела, через третьих доверенных лиц.

«Знаю, что звонить ей нельзя, потому что ей плохо. Она сама позвонит или приедет», – говорит режиссер в интервью «Известиям».

Напомним, актеров не устроило новое руководство МХАТ. Часть театрального коллектива жаловалась, что качество постановок после ухода Дорониной заметно снизилось. Артисты даже записали видео с обращением к Владимиру Путину, в котором попросили президента вернуть должность Татьяне Васильевне. Как сообщал портал Teleprogramma.pro, спектакли с низким художественным уровнем попросту уничтожат театр.