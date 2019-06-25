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Актеры просят вернуть Татьяну Доронину на пост худрука МХАТ

Часть труппы театра жалуется, что качество постановок резко снизилось.

Актеры просят вернуть Татьяну Доронину на пост худрука МХАТ
Татьяну Доронину попросили вернуть в МХАТ. Фото: globallookpress.com

Татьяна Доронина оставила пост худрука МХАТ в декабре прошлого года. Ее место занял продюсер и режиссер Эдуард Бояков. Актеры оказались недовольны новым назначением и обратились к президенту Владимиру Путину, попросив вернуть на должность их прежнего руководителя – Татьяну Васильевну.

В своем видеообращении на YouTube артисты отмечают, что классический репертуар, которым славился знаменитый театр, сейчас заменяют постановками с низким художественным уровнем. Это, как считают представители труппы, приведет к уничтожению уникального русского театра.

По словам руководителя рекламно-информационного отдела МХАТ Александра Замыслова, причина недовольства актеров кроется в другом. Им попросту не нравится, что в стенах учреждения приняли «сухой закон». Так же он опроверг слова о том, что Доронину сняли с поста худрука против ее желания. Он утверждает, что Татьяна Васильевна самостоятельно приняла решение уйти.

«Труппа не приняла то, что им запретили пить во время работы», – прокомментировал видеобращение Замыслов в беседе с РБК.

Он добавил, что коллектив театра насчитывает 88 человек, а громкое заявление сделали лишь некоторые из них, сообщает ТАСС.

Доронина не держит зла на Боякова и поддерживает с ним связь. Новый руководитель МХАТ имени Горького ранее признавался, что хочет предложить народной артистке продолжить служить в театре. Он планировал задействовать актрису в спектакле по поэзии Есенина и в постановке «Старая актриса на роль жены Достоевского» по пьесе Радзинского.

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актрисаМХАТСкандал во МХАТеТатьяна Доронина

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Актеры просят вернуть Татьяну Доронину на пост худрука МХАТ
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