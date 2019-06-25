Актеры просят вернуть Татьяну Доронину на пост худрука МХАТ

Татьяна Доронина оставила пост худрука МХАТ в декабре прошлого года. Ее место занял продюсер и режиссер Эдуард Бояков. Актеры оказались недовольны новым назначением и обратились к президенту Владимиру Путину, попросив вернуть на должность их прежнего руководителя – Татьяну Васильевну.

В своем видеообращении на YouTube артисты отмечают, что классический репертуар, которым славился знаменитый театр, сейчас заменяют постановками с низким художественным уровнем. Это, как считают представители труппы, приведет к уничтожению уникального русского театра.

По словам руководителя рекламно-информационного отдела МХАТ Александра Замыслова, причина недовольства актеров кроется в другом. Им попросту не нравится, что в стенах учреждения приняли «сухой закон». Так же он опроверг слова о том, что Доронину сняли с поста худрука против ее желания. Он утверждает, что Татьяна Васильевна самостоятельно приняла решение уйти.

«Труппа не приняла то, что им запретили пить во время работы», – прокомментировал видеобращение Замыслов в беседе с РБК.

Он добавил, что коллектив театра насчитывает 88 человек, а громкое заявление сделали лишь некоторые из них, сообщает ТАСС.

Доронина не держит зла на Боякова и поддерживает с ним связь. Новый руководитель МХАТ имени Горького ранее признавался, что хочет предложить народной артистке продолжить служить в театре. Он планировал задействовать актрису в спектакле по поэзии Есенина и в постановке «Старая актриса на роль жены Достоевского» по пьесе Радзинского.