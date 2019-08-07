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Алена Долецкая поделилась правилами жизни Аллы Вербер

Известная журналистка предложила своим подписчикам послушать голос фэшн-директора столичного ЦУМа.

Алена Долецкая поделилась правилами жизни Аллы Вербер
Алена Долецкая. Фото: globallookpress.com

Российская журналистка и главный редактор журналов Interview Russia на своей странице в социальной сети Instgaram призналась – для нее смерть Аллы Вербер невыносима тяжела. Близкая подруга фэшн-директора московского ЦУМа разместила на своей ленте видеозапись – отрывок интервью с Вербер, в котором она делится своими мыслями о своей жизни дает советы молодежи.

«Хочу, чтобы снова все послушали твой голос, моя дорогая. Мудрый. Добрый. Веселый», — пишет в подписи к ролику Алена.

А на кадрах Алла Вербер признается, что, конечно, не может рассказать всего, что она видела за последние 30 лет.

«Для молодежи я хочу сказать – просто мечтать, думать и говорить – «вот придет этот счастливый момент, я будут в нужном месте в правильное время». Этот шанс один и, наверное, он бывает. И над этим надо работать», — отмечает Алла.

Сама же Вербер, по ее словам, никогда не перешла ни одной черты в своей жизни. И уверена — всего, чего она достигла, достигла честно.

«Надо быть глубже, надо быть умнее, надо быть строже, сильнее. Надо знать, как вести себя. Знала бы я это в молодости, чего мне это все будет стоить, наверное, поступила бы также», — отмечает светская львица.

Напомним, фэшн-директор ЦУМа скончалась в Италии 6 августа от инсульта. Свои соболезнования родным и близким звезды высказали многочисленные российские звезды.

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Алена Долецкая поделилась правилами жизни Аллы Вербер
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