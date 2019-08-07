Зара и Стас Михайлов трогательно попрощались с Аллой Вербер

Звезды продолжают присоединять к своим коллегам, которые уже высказали слова соболезнований родным и близким Аллы Вербер, скончавшейся 6 августа в Италии. Своими трогательными постами в Instagram недавно поделились певица Зара и Стас Михайлов.

В своей публикации артистка отмечает, что на Аллу невозможно было не смотреть, не любоваться ею.

«Сколько стати, шарма, обаяния и достоинства таилось в этой удивительной женщине», — пишет звезда под снимком, на котором изображены Зара и Вербер.

При этом Стас Михайлов признается, Вербер была для его семьи близким человеком. И в произошедшее ему очень сложно поверить. Далее звезда делится скорбным стихотворением.

«Уходите, вы часто без спроса уходите…

С улыбкой прощальной вы в дальнюю вашу страну…

Уходите, ой что-то вы часто уходите…

Назад не вернётесь, тревожа лишь память мою…»

Напомним, о трудолюбии Аллы Вербер можно было слагать легенды. Вот и ее подруга, телеведущая Елена Малышева отмечает, что светская львица никогда не ходила на больничные, все переносила на ногах. Да и сама Вербер не так давно признавалась, что очень боится различных болезней. И если бы не этот страх, то, скорее всего, она связала бы свою жизнь с медициной и стала врачом, как ее отец.