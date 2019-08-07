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Зверев рассказал о планах Вербер после отпуска в Италии

Стилист присоединился к звездным коллегам, скорбящим по фэшн-директору столичного ЦУМа.

Зверев рассказал о планах Вербер после отпуска в Италии
СЕРГЕЙ ЗВЕРЕВ. ФОТО: GLOBALLOOKPRESS

Теперь, когда не стало Аллы Вербер, уже не воплотятся в жизнь многие планы, задумки, встречи, запланированные фэшн-директором московского ЦУМа. Об одном подобном мероприятии рассказал на своей странице в социальной сети Instagram стилист Сергей Зверев.

По его словам, недавно, на скачках «Радио Монте Карло» он встретился с Аллой Вербер, которая подошла к нему специально, что поддержать после скандального эфира с Андреем Малаховым.

Как рассказывает Сергей, Вербер призналась ему, что после программы она сильно плакала. Светская львица пообещала ему, вернувшись из отпуска, встретиться со Зверевым, поговорить и предпринять какие-то шаги. Звезда сокрушается, что уход Аллы стал несвоевременным, ведь такой красивой женщине нужно было жить да жить.

Напомним, Алла Вербер умерла на 62-м году в жизни в Италии. Причиной смерти знаменитой светской львицы стал инфаркт.

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Алла Вербер умерлавстречаСергей Зверевскачки "Гран При Монте-Карло"Смерть Аллы Вербер

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Зверев рассказал о планах Вербер после отпуска в Италии
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