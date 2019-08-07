Зверев рассказал о планах Вербер после отпуска в Италии

Теперь, когда не стало Аллы Вербер, уже не воплотятся в жизнь многие планы, задумки, встречи, запланированные фэшн-директором московского ЦУМа. Об одном подобном мероприятии рассказал на своей странице в социальной сети Instagram стилист Сергей Зверев.

По его словам, недавно, на скачках «Радио Монте Карло» он встретился с Аллой Вербер, которая подошла к нему специально, что поддержать после скандального эфира с Андреем Малаховым.

Как рассказывает Сергей, Вербер призналась ему, что после программы она сильно плакала. Светская львица пообещала ему, вернувшись из отпуска, встретиться со Зверевым, поговорить и предпринять какие-то шаги. Звезда сокрушается, что уход Аллы стал несвоевременным, ведь такой красивой женщине нужно было жить да жить.

Напомним, Алла Вербер умерла на 62-м году в жизни в Италии. Причиной смерти знаменитой светской львицы стал инфаркт.