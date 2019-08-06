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«Не брала больничных, спасалась работой»: Малышева скорбит о Вербер

Популярная телеведущая сожалеет, что за многолетнюю дружбу у нее так и не появилось совместных снимков с фэшн-директором ЦУМа.

«Не брала больничных, спасалась работой»: Малышева скорбит о Вербер
ЕЛЕНА МАЛЫШЕВА/GLOBALLOOKPRESS.COM

Неожиданная трагическая новость о смерти Аллы Вербер, фешн-директора ЦУМа стала настоящим потрясением для всех ее многочисленных друзей и близких. На своей странице в социальной сети Instagram публикацию-воспоминание о подруге оставила и известная телеведущая Елена Малышева.
Как и многие, Елена призналась, что ей тяжело поверить в произошедшее.

«Ты столько лет боролась с раком! Ты всегда побеждала. Ты никогда не брала больничных листов. Ты знала, что спасет только работа!», — пишет телезвезда.

И с огромным сожалением замечает, что за всю их многолетнюю дружбу в личном архиве Малышевой так и не оказалось ее общего с Аллой Вербер снимка, только небольшие кусочки телепрограммы.

«Алла сделала ЦУМ самым красивым магазином в мире. Мы приходили в ЦУМ к тебе. Как достойно ты жила. Не могу сказать «прижила свою жизнь». Не верю», — отмечает Елена Малышева.

Напомним, Аллы Вербер не стало накануне 6 августа в Италии. Источники утверждают, что причиной смерти фэшн-директора ЦУМа стал отказ всех внутренних органов. Несмотря на упорную борьбу за жизнь Вербер, видимо, шансов на успех было критически мало с самого начала.

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«Не брала больничных, спасалась работой»: Малышева скорбит о Вербер
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