Водонаева предрекла Стасе Милославской участь Леди Гаги

Телеведущая предположила, что поклонники Ирины Старшенбаум не оставят в покое новую пассию Александра Петрова.

Скандал, который разгорелся в Сети по поводу расставания актерской пары Александра Петрова и Ирины Старшенбаум, набирает обороты. Поклонницы актрисы винят во всем 24-летнюю Стасю Милославскую. О будущем «угонщицы» высказалась и телеведущая Алена Водонаева.

Она отметила малоприятную тенденцию: пользователи начали критиковать новую подругу Петрова на ее странице в социальной сети Instagram. Точно такую же историю все могли наблюдать на странице певицы Леди Гаги, когда ее вдруг заподозрили в романе с Брэдли Купером.

Кроме того, Водонаева предположила, что на уход Петрова к новой подруге могло повлиять тщеславие. Ведь Александр был популярнее своей уже бывшей возлюбленной.

больше по теме Александр Петров впервые появился на премьере фильма с новой пассией При этом пара наотрез отказалась позировать вместе.

«Слава — то испытание, которое пройти без потерь удается не каждому. Особенно большой ответственности она требует от мужчины. Как удержаться от соблазна, когда сотни юных красоток готовы запрыгнуть в твою постель? Но и любовь никто не отменял. Главное, суметь отличить большое чувство от вспыхнувшей и быстротечной страсти. Я желаю Александру удачи на этом опасном пути», — пишет Алена в авторской колонке на сайте «7 дней».

Напомним, Водонаева дает жизненные советы не только звездам, но и обычным пользователям Сети. Так, например, недавно она предостерегла девушек от замужества ради богатства. А ранее поделилась своими кулинарными рецептами из собственной книги.