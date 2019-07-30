Водонаева предостерегла девушек от замужества ради богатства 

Телеведущая подметила, что история любви в случае Оксаны Воеводиной и малайзийского короля стремительно превратилась в сюжет для рейтинговых ток-шоу.

Экс-участница «Дома-2» Алена Водонаева в своей постоянной колонке для одного из изданий светской хроники высказалась о союзе Оксаны Воеводиной и малайзийского короля Мухаммада V.

По словам телеведущей, история любви российской красавицы (Оксана получила титул «Мисс Москва — 2015», — Прим. ред.) и ее венценосного избранника стремительно превратилась в сюжет для рейтинговых ток-шоу.

Размышляя о браке модели, Водонаева припомнила те статьи, которые появлялись на первых страницах различных изданий: якобы Мухаммад V решил разойтись с Оксаной после того, как уличил девушку в неверности. Также в прессе писали, что избранник Воеводиной сомневается в своем отцовстве (Модель родила сына, — Прим. ред.).

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«Все-таки сложно поверить, что, закатив роскошную свадьбу в Барвихе и приняв ислам, Оксана тут же пустилась во все тяжкие», — приводит 7days.ru слова Алены Водонаевой.

По мнению бывшей участницы телестройки, история Оксаны далеко не уникальна. Телеведущая подметила, что в наше время девушки часто очаровываются богатством мужчин и «сломя голову пытаются их женить на себе». Кроме того, Водонаева не сомневается, что бессмысленно манипулировать избранником беременностью или рождением ребенка.