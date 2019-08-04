Волкова полакомилась свежей выпечкой на каникулах в Италии

Екатерина Волкова не видит смысла ограничивать себя в еде на отдыхе. Отправившись в Италию актриса из сериала «Воронины» решила устроить гастрономические каникулы. Возлюбленная танцора Андрея Карпова лакомится свежей выпечкой, покупая свежие круассаны и пышки.

больше по теме Цветаева предложила Савельевой перебраться в Израиль Супруга Кирилла Сафонова пожаловалась подписчикам на внутреннюю суету и накопившуюся усталость.

К морю 37-летняя актриса отправилась в компании супруга и восьмилетней дочки Елизаветы. На личной страничке в Instagram знаменитость уже делилась пляжными кадрами, позируя перед объективом фотокамеры в анималистическом купальнике.

Как и актриса Ирина Пегова, которая недавно вернулась из Ниццы, Екатерина Волкова старается питаться правильно. Однако из-за плотного съемочного процесса им не всегда удается перекусить или хотя бы выпить воды. Поэтому на каникулах избранница Андрея Карпова радует себя любимыми блюдами и деликатесами.

По словам Волковой, у нее никогда не было проблем с лишним весом. Даже после беременности актриса без труда сбросила набранные килограммы. Екатерина подметила, что в юности была пухленькой, а с возрастом ее фигура стала более поджарой. И все благодаря нагрузкам: постоянным съемкам, маленькой дочери. Волкова старалась обходится без нянечек. Заботится о малышке ей помогал супруг, который не сразу привык к своему отцовству. Андрей не хотел делить внимание избранницы с новорожденной малышкой.