Волкова показала фото повзрослевшей дочери от танцора Андрея Карпова

В марте Елизавете исполнилось восемь лет. Дочку актриса из сериала «Воронины» родила в 2011 году.

37-летняя Екатерина Волкова опубликовала на личной страничке в Instagram свежие кадры, на которых запечатлена ее дочь Елизавета. Своего первенца актриса из сериала «Воронины» родила в марте 2011 года. Девочке уже исполнилось восемь лет. Отцом Лизы стал танцор Андрей Карпов. Маленькая наследница Екатерины очень любит животных. Дочка актрисы сама выгуливает домашних питомцев — кота, кроликов и собак. К слову, домашние называют девочку Гусеной.

В недавнем интервью Екатерина Волкова призналась, что отцовские чувства у ее избранника проявились не сразу. И к подобному актриса относится с пониманием. Неслучайно с рождением детей многие семейные пары нередко сталкиваются с кризисом.

«Андрей ведь привык, что все мое внимание принадлежит ему. А тут я была сконцентрирована на ребенке», — припомнила Волкова в интервью 7days.ru.

Зато, когда Лиза подросла и стала более самостоятельной, связь между девочкой и папой стала по-настоящему прочной. Вместе они придумывают новые игры, наводят в доме порядок и помогают Екатерине по хозяйству, когда актрисе приходится задерживаться на съемках.