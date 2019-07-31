Пегова в платье-макси посетила художественную галерею

41-летняя актриса Ирина Пегова не скрывает: она привыкла вести активный образ жизни. Так, по возвращении из Ниццы актриса сразу же отправилась в Санкт-Петербург на очередные съемки. При этом знаменитости удается находить время и на себя: после французских каникул Ирина сбрасывает лишние килограммы. Пегова делилась в Instagram кадрами утренней пробежке по набережной Фонтанки в Питере.

А на днях актриса посетила художественную галерею. Для выхода в свет Ирина выбрала темно-синее платье-макси, сшитое по фасону легкого осеннего плаща. Свой наряд Ирина застегнула на все пуговицы до самого ворота, сделав акцент на талии с помощью тканевого ремешка. Пегова отдала предпочтение практичной обуви, примерив винные кроссовки с белой подошвой.

Ирина Пегова воспитывает 13-летнюю дочь Татьяну. В одном из своих интервью актриса призналась, что прививает наследнице хорошей вкус. Для этого актриса водит девочку в театр, отдавая при этом предпочтение опере и балету. Правда пока, по словам Пеговой, Таня сопротивляется, ей не очень нравятся эти жанры. А вот драматические спектакли девочка смотрит с удовольствием. Сама актриса не скрывает: она влюбилась в театр с первого взгляда.