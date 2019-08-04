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Стефания Маликова поделилась списком любимых книг

Дочь Дмитрия Маликова порекомендовала прочесть произведения зарубежных авторов.

Стефания Маликова поделилась списком любимых книг
Стефания Маликова рассказала о своих любимых писателях. Фото: instagram.com/steshamalikova/

19-летняя студентка журфака Стефания Маликова активно ведет свой профиль в Instagram. Дочь российского исполнителя Дмитрия Маликова обсуждает с подписчиками разные темы и порой делится личными переживаниями. Так, девушка опубликовала свой список любимых книг, которые, по ее мнению, заслуживают внимания. Среди авторов, которых Стефания посоветовала прочитать, в основном, французские писатели – Мопоссан, Стендаль и Бальзак.

«Мой список литературы, которую я советую прочитать вам в ближайший месяц. Ги де Мопассан «Милый друг». Роман о молодом человеке, который хочет добиться всех корыстных целей, не видя на своём пути никаких преград. Стендаль «Красное и чёрное». Роман воспитания. Главный герой – Жюльен Сорель гонится за положением в обществе, хочет повторить судьбу Наполеона. Бальзак «Шагреневая кожа»», – написала Стефания в микроблоге.

Также девушке понравилась книга Диккенса «Рождественская история».

Фолловеры в ответ порекомендовали свои любимые произведения. Нашлись и те, кто выступил с критикой студентки, заявив, что эти книги следовало прочесть еще в школе.

Напомним, у 49-летнего Дмитрия Маликова и 56-летней Елены Изаксон трое детей: 34-летняя Ольга Изаксон, Стефания и полуторогодовалый Марк, которого родила суррогатная мать.

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Стефания Маликова поделилась списком любимых книг
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