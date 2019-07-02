Стеша Маликова предстала перед поклонниками в платье с глубоким вырезом

Стеша Маликова объяснила подписчикам в Instagram, почему она в последнее время так редко появлялась в Сети. Дело в том, что дочь российского музыканта сдавала сессию. Теперь девушку ждет практика.

«Дорогу осилит идущий! Была с вами не на связи, потому что сдавала сессию… в итоге все удачнее, чем могла подумать. Едем дальше. Время для практики!;) невероятно интересный опыт ждёт меня. Поделюсь с вами впечатлениями!» — написала 19-летняя Стеша в Instagram.

Маликова также опубликовала фото, на котором она позирует с аккуратной укладкой в ярко-голубом платье с глубоким декольте.

Подписчики девушки похвалили ее за успешную сдачу экзаменов, а также оценили ее притягательный образ в новом наряде.

больше по теме 18-летняя дочь Брежневой предстала перед поклонниками в ультракоротком мини Соня Киперман растет копией красавицы-мамы.

«Умничка», «Ух какая красотка! Глаз не оторвать!!», «Поздравляю! Какой невероятный цвет платья», «Цвет платья очень идёт!», «Красотка сексуальная», «Вы невероятно нежная и красивая девушка!» — отметили поклонники в комментариях.

Напомним, ранее Стеша Маликова поздравила папу Дмитрия с Днем отца и опубликовала трогательное фото, на котором они всей семьей идут по пляжу.