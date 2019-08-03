Анастасия Костенко резко ответила на критику ее внешности

Поклонники Дмитрия Тарасова часто критикуют Анастасию Костенко. Недоброжелатели регулярно обсуждают в соцсети безвкусные, по их мнению, наряды супруги футболиста, а недавно «прошлись» и по внешности модели.

Как показалось подписчикам Анастасии в Instagram, на одном из видео, которое она опубликовала в «сториз», девушка перестаралась с макияжем. Костенко даже сравнили с персонажем знаменитого мультфильма «В синем море, в белой пене».

Жена Тарасова решила ответить злопыхателям, причем сделала это в довольно резкой форме. В своем блоге она поделилась следующим глубокомысленным изречением: «Человек, осуждающий внешность других людей – ничтожество».

«Согласна с каждым словом», – заявила Костенко.

Отметим, молодая мама не впервые высказывается в адрес критиков. Так, ранее она отмечала, что не хочет любой ценой понравиться всем и каждому в Сети. По словам Анастасии, сделать это просто невозможно. Поэтому она не собирается загонять себя в какие-либо рамки, а комплименты она и так получает в реальной жизни от друзей и близких людей.