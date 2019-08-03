Цымбалюк-Романовская поделилась архивным пляжным снимком с Шаляпиным

После того, пассия Прохора Шаляпина Виталина Цымбалюк-Романовская с юмором прокомментировала слухи о своей беременности, в ленте ее Instagram появился красноречиво свидетельствующие – разговоры о грядущем пополнении сильно преувеличены.

На архивном снимке влюбленные лежат на берегу Черного моря в Сочи. Виталиня в красном купальнике демонстрирует стройную, точеную фигуру, на ней сидит Прохор. В качестве подписи к фотографии Цымбалюк привела припев знаменитой песни Лозы «Плот».

Поклонники влюбленных осыпали Виталину и Прохора комплиментами и пожеланиями долгой, счастливой жизни.

«Красавчик. Вот на этот раз Прохор у тебя классная половинка, вы прям очень подходите друг другу. Я рада за вас. Счастья вам желаю, и не расстраивайтесь….никогда», — пишет один из комментаторов.

Напомним, Шаляпина и Цымбалюк-Романовскую не перестают преследовать разговоры о том, что они сошлись для одного только пиара, и ни сегодня-завтра расстанутся. Вот и несколько дней назад Виталине в очередной раз пришлось опровергать слухи о конце романа с Прохором.

А вам понравился снимок Виталины и Прохора?