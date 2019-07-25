Цымбалюк-Романовская опровергла расставание с Шаляпиным

Поклонники в очередной раз переживают, что возлюбленные отдыхают отдельно друг от друга.

Виталина Цымбалюк-Романовская и Прохор Шаляпин выглядят крепкой парой. У звезд друг на друга серьезные планы. Пианистка хотела бы, чтобы певец стал однажды стал отцом. По какой-то неясной причине возлюбленные отдыхают отдельно друг от друга. В этом году Прохор Шаляпин успел побывать в Мексике, на Мальдивах, в США и во Франции. При этом Цымбалюк с собой не брал.

Пианистка отправилась в отпуск, правда, более бюджетный. Виталина наслаждается парками Сочи. Поклонники снова забили тревогу. Многие переживают, что пара может расстаться. Возлюбленной певца пришлось развеять сомнения.

«У нас с Прохором все обычно, стабильно. Пусть все отдыхают спокойно. После отпуска мы соберемся и чем-нибудь порадуем», — рассказала Виталина Цымбалюк-Романовская 5 каналу.

У поклонников действительно есть причины для паники. Недавно стало известно, что экс-возлюбленная Шаляпина Татьяна Гудзева родила ребенка. Девушка утверждает, что отцом её сына является певец. Шаляпин не верит Гудзевой и требует ДНК-тест.