Цымбалюк-Романовская пообещала назвать будущего ребенка Арменом

Поклонников Виталины Цымбалюк-Романовской удивило неожиданное известие о том, что она беременна от Шаляпина. Об этом сообщила бывшая пассия певца Татьяна Гудзева, которая сама накануне родила и утверждает, что именно Прохор является папой малыша.

Слухи о том, что она ждет ребенка, прокомментировала сама Виталина. Подтверждать или опровергать интересное положение она не стала, однако отметила, что непременно сообщит об этом журналистам в свое время.

«Если родится сынишка, назову его, наверное, Арменом. У меня с этим именем очень многое в жизни связано», – заявила экс-супруга Армена Джигарханяна.

Цымбалюк-Романовская поздравила Гудзеву с появлением на свет сына, но отметила, что она-то уж точно будет знать — без ДНК-теста -, кто отец ее ребенка, пишет сайт «Дни.ру».

Напомним, Шаляпин не хочет считать своим наследником родившегося у Татьяны мальчика. Как сообщал портал Teleprogramma.pro, женщина согласилась провести анализ ДНК, чтобы доказать отцовство. Молодая мама уверена, что Прохор признал бы сына, но Виталина настраивает его против этого шага.

А что вы, дорогие читатели, думаете о беременности Цымбалюк-Романовской?