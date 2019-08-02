Волочкова вслед за Климовой назвала воду своей стихией

На отдыхе в Греции балерина старается как можно больше времени проводить в бассейне.

43-летняя Анастасия Волочкова вслед за актрисой Екатериной Климовой назвала воду своей стихией. Летний отпуск знаменитость решила провести на греческой вилле друзей. И судя по фотографиям балерины, каждую свободную минутку она проводит в бассейне, не забывая при этом демонстрировать фирменный поперечный и вертикальный шпагат. По уже заведенной традиции перед объективом фотокамеры Волочкова позирует в крохотном купальнике.

По словам Анастасии, ей по душе водные процедуры. Благодаря плаванию экс-возлюбленная Сулеймана Керимова подпитывает организм новой энергией.

«Как же я люблю воду! Она дает силу и энергию. А еще энергией меня наполняет красота», — подметила Волочкова.

Даже на отдыхе Анастасия не пропускает ежедневных тренировок, уделяя особое внимание растяжке и упражнениям на гибкость.

Ранее о пользе плавания говорила и 41-летняя Екатерина Климова. Актриса тщательно следит за своей фигурой: уже давно она отказалась от вредных продуктов — сладкого и полуфабрикатов. Кроме того, на тренировки экс-супруга Гелы Месхи ходит вместе с 17-летней Елизаветой. Девушка считает маму лучшим мотиватором. К слову, не так давно Екатерина записала младшую дочку 3-летнюю Беллу в секцию плавания. Кроха занимается с тренером и делает первые успехи.