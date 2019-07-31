Ливанов рассказал о третьей жене, которая на 25 лет моложе актера

Актер Игорь Ливанов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказал о своей третьей супруге Ольге. Напомним, что его первая жена Татьяна погибла в железнодорожной катастрофе вместе с дочкой, а вторая — Ирина — через несколько лет после развода вышла замуж за актера Сергея Безрукова.

«Я однажды с друзьями поехал в клуб. Увидел трех танцующих девушек. Одна из них мне особенно приглянулась. Прямо ей шепнул на ушко, что приударю за ней. У нас как-то сразу завязались отношения. Она ответила мне взаимностью, несмотря на то, что она 25 лет моложе меня. Но я не чувствую этой разницы в возрасте», — заявил Ливанов.

Как сказал актер, которому Ольга родила уже двух сыновей, каждое утро он объясняется супруге в любви. «Вы не представляете, какое счастье для отца, когда мой младший сын во сне кладет руку на меня», — сказал он.

Он отметил, что его трагически погибший сын Андрей от брака с актрисой Ириной Безруковой был в прекрасных отношениях с его третьей женой. Они были почти одного возраста. Он часто приезжал к ним в гости и играл с сыном Ливанова от Ольги Тимофеем. «Сын очень тяжело переживал смерть брата Андрея. Он просто не спал ночами. Ему тогда было всего восемь лет. Он просто лежал и повторял: «Андрей умер, Андрей умер». Что у него внутри происходило, я даже боюсь говорить», — заявил Игорь Ливанов.