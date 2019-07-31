Ливанов рассказал, как потерял жену и ребенка в железнодорожной катастрофе

Актер Игорь Ливанов стал гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». В студии у Бориса Корчевникова он рассказал о самом страшном дне в своей жизни, когда в 1987 году в железнодорожной катастрофе погибли его первая супруга, звезда картины «Иван да Марья» актриса Татьяна Пискунова, и дочь Ольга, которой на тот момент было всего восемь лет.

Напомним, что страшная трагедия разыгралась на станции «Каменская» в Ростовской области. Грузовой состав из-за отказа тормозов на большой скорости врезался в хвост стоявшего у платформы пассажирского поезда, разрушив последние вагоны, в которых находились спящие люди.

По словам актера, для него вообще эта зона памяти закрыта навсегда, потому что он не может без слез вспоминать ту трагедию, унесшую жизнь его самых близких людей. «Горе человека индивидуально. Только когда у кого-то из твоих знакомых гибнут люди, то им сочувствуешь и понимаешь, что случилось. Кто это не переживал, тот меня никогда не поймет», — заявил актер.

Он вспомнил, как провожал жену и дочь на вокзале. На следующий день актер должен был их встречать. «Вдруг раздался утром звонок в дверь. На пороге стоял милиционер и медик. А потом я помню крик мамы и ее слова, что их больше нет. Затем был долгий путь в Каменск на опознание. Я прошел самое страшное, что может быть с человеком в этой жизни. Ничего, к сожалению, не вернешь. Это были двенадцать лет счастья с женой, которые закончились в один миг», — заявил актер.