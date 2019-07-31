Игорь Ливанов высказался о расставании со второй женой

По словам актёра, супруга попросила у него прощения за все.

Актер Игорь Ливанов стал гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». В студии у Бориса Корчевникова он рассказал о жизни со своей второй женой, которая в те годы носила фамилию Бахтура. Многие знаю ее как актрису Ирину Безрукову.

Как сказал актер, обязательным условием его совместной жизни был тот момент, что она должна была родить ему ребенка. Примерно через год у них появился сын Андрей. «В ЗАГСе Ирина была уже беременной. Я продал двухкомнатную квартиру в Ростове-на-Дону и перебрался с женой в Москву. Мы жили в однокомнатной квартире по соседству с мужчиной, у которого была открытая форма туберкулеза. Вскоре я стал преподавать тхэквондо. Времена были очень тяжелыми. Начало девяностых годов», — заявил актер.

больше по теме Ирина Безрукова ответила на вопрос о расставании со вторым мужем С актером Сергеем Безруковым актриса была вместе на протяжении пятнадцати лет.

Через несколько лет Ливанов расстался с женой. При этом во время программы он заявил, что обещал сыну никогда плохо не говорить о матери. Актер сказал, что сдержит это слово.

«Я скажу только одно. Я навсегда запомнил комплимент, который сделала мне Ирина. Она однажды сказала: «Ты благородный. Ты не можешь поступить, так как мы». А уже через неделю я прочитал в одним толстом глянцевом журнале, что якобы это я бросил жену и ребенка», — вспомнил актер.

Отметим, что Ирина Безрукова с 2000 по 2015 год жила с актером Сергеем Безруковым. Затем они расстались. Актер ушел к кинорежиссеру Анне Матисон, которая родила ему двух детей.