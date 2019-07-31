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Игорь Ливанов высказался о расставании со второй женой

По словам актёра, супруга попросила у него прощения за все.

Игорь Ливанов высказался о расставании со второй женой
Безрукова чувствовала вину за расставание с Ливановым/globallookpress.com

Актер Игорь Ливанов стал гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». В студии у Бориса Корчевникова он рассказал о жизни со своей второй женой, которая в те годы носила фамилию Бахтура. Многие знаю ее как актрису Ирину Безрукову.

Игорь Ливанов. Фото
Ливанов рассказал о расставании со второй женой/globallookpress.com

Как сказал актер, обязательным условием его совместной жизни был тот момент, что она должна была родить ему ребенка. Примерно через год у них появился сын Андрей. «В ЗАГСе Ирина была уже беременной. Я продал двухкомнатную квартиру в Ростове-на-Дону и перебрался с женой в Москву. Мы жили в однокомнатной квартире по соседству с мужчиной, у которого была открытая форма туберкулеза. Вскоре я стал преподавать тхэквондо. Времена были очень тяжелыми. Начало девяностых годов», — заявил актер.

Через несколько лет Ливанов расстался с женой. При этом во время программы он заявил, что обещал сыну никогда плохо не говорить о матери. Актер сказал, что сдержит это слово.

«Я скажу только одно. Я навсегда запомнил комплимент, который сделала мне Ирина. Она однажды сказала: «Ты благородный. Ты не можешь поступить, так как мы». А уже через неделю я прочитал в одним толстом глянцевом журнале, что якобы это я бросил жену и ребенка», — вспомнил актер.

Отметим, что Ирина Безрукова с 2000 по 2015 год жила с актером Сергеем Безруковым. Затем они расстались. Актер ушел к кинорежиссеру Анне Матисон, которая родила ему двух детей.

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Андрей ЛивановИгорь ЛивановИрина БезруковаПрограмма "Судьба человека"Сергей Безруков

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Игорь Ливанов высказался о расставании со второй женой
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