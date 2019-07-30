НОВОСТИ

Свиридова в узком платье и на шпильках боялась повторить падение Бузовой

Обе певицы выступали на одной скользкой сцене на фестивале «Жара».

Свиридова в узком платье и на шпильках боялась повторить падение Бузовой
Алена Свиридова отважилась спеть на скользкой сцене. Фото: globallookpress.com

Певица Алена Свиридова поделилась впечатлениями от выступления на фестивале «Жара» в Баку. Оказалось, что все было не так радужно, как кажется зрителям. 56-летняя артистка должна была спеть около бассейна, где до нее во время выступления упала Ольга Бузова. Алена увидела стеклянный пол, залитый водой, и тут же поняла, что прохаживаться по нему с микрофоном будет опасно.

«Высокие шпильки и узкое платье. Ты хочешь моей смерти?» — сказала она режиссеру.

В ответ он ее успокоил. И певица решила: ладно, чего не сделаешь ради искусства! Но ходить по этой сцене все равно не решилась.

«Кончилось тем, что меня вывели под загорелые руки, поставили на точку, и я, не сходя с места, стояла и махала руками, аки лебедушка крылами», — рассказала Свиридова своим подписчикам в Instagram.

И это была не единственная сложность. В наушниках у певицы, несмотря на проведенный саундчек, звук был столь громкий, что казалось, будто голова лопнет. «Кнопочка», которой Алена могла бы регулировать громкость, находилась на спине, под узким платьем. Артистка не смогла до нее дотянуться ни при каком раскладе.

«Пришлось петь вглухую, как летчики сажают самолёт вслепую» , — поделилась своими трудностями певица. Она все же не жалуется, считая это рабочими моментами.

Несмотря ни на что, она отметила, что праздник удался и принес ей большое количество позитивных эмоций.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алена СвиридоваФестиваль "Жара-2019"

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Свиридова в узком платье и на шпильках боялась повторить падение Бузовой
Интересно?
Поделись с друзьями: