Свиридова в узком платье и на шпильках боялась повторить падение Бузовой

Певица Алена Свиридова поделилась впечатлениями от выступления на фестивале «Жара» в Баку. Оказалось, что все было не так радужно, как кажется зрителям. 56-летняя артистка должна была спеть около бассейна, где до нее во время выступления упала Ольга Бузова. Алена увидела стеклянный пол, залитый водой, и тут же поняла, что прохаживаться по нему с микрофоном будет опасно.

«Высокие шпильки и узкое платье. Ты хочешь моей смерти?» — сказала она режиссеру.

В ответ он ее успокоил. И певица решила: ладно, чего не сделаешь ради искусства! Но ходить по этой сцене все равно не решилась.

«Кончилось тем, что меня вывели под загорелые руки, поставили на точку, и я, не сходя с места, стояла и махала руками, аки лебедушка крылами», — рассказала Свиридова своим подписчикам в Instagram.

И это была не единственная сложность. В наушниках у певицы, несмотря на проведенный саундчек, звук был столь громкий, что казалось, будто голова лопнет. «Кнопочка», которой Алена могла бы регулировать громкость, находилась на спине, под узким платьем. Артистка не смогла до нее дотянуться ни при каком раскладе.

«Пришлось петь вглухую, как летчики сажают самолёт вслепую» , — поделилась своими трудностями певица. Она все же не жалуется, считая это рабочими моментами.

Несмотря ни на что, она отметила, что праздник удался и принес ей большое количество позитивных эмоций.