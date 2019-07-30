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«Боюсь глубины»: Ольга Орлова посетовала, что плохо плавает

При этом телеведущая не может жить без моря.

«Боюсь глубины»: Ольга Орлова посетовала, что плохо плавает
Ольга Орлова любит море, но плавает неважно. Фото: globallookpress.com

Певица и телеведущая Ольга Орлова продолжает делиться с поклонниками фотографиями из отпуска в Италии. 41-летняя звезда ТВ выложила снимок в купальнике и решила немного пооткровенничать о море и своей любви к нему.

«Вот как так бывает? Плаваю плохо, глубины боюсь, не чувствую себя в безопасности. А без моря не могу жить… Наслаждаюсь его видом и запахом. Как будто море у меня в крови», — написала певица.

В ответ множество подписчиков Ольги признались, что у них такая же проблема. Некоторые посоветовали красавице идти учиться плавать, чтобы наслаждаться морем в полную силу.

Кстати, о привлекательной фигуре. Экс-солистка «Блестящих» недавно призналась, что следит за собой в надежде еще раз выйти замуж. После расставания с предпринимателем Александром Кармановым успешная Ольга Орлова так и не наладила личную жизнь.

А вы верите в то, что певица плохо плавает?

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«Боюсь глубины»: Ольга Орлова посетовала, что плохо плавает
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