«Боюсь глубины»: Ольга Орлова посетовала, что плохо плавает

При этом телеведущая не может жить без моря.

Певица и телеведущая Ольга Орлова продолжает делиться с поклонниками фотографиями из отпуска в Италии. 41-летняя звезда ТВ выложила снимок в купальнике и решила немного пооткровенничать о море и своей любви к нему.

«Вот как так бывает? Плаваю плохо, глубины боюсь, не чувствую себя в безопасности. А без моря не могу жить… Наслаждаюсь его видом и запахом. Как будто море у меня в крови», — написала певица.

В ответ множество подписчиков Ольги признались, что у них такая же проблема. Некоторые посоветовали красавице идти учиться плавать, чтобы наслаждаться морем в полную силу.

Кстати, о привлекательной фигуре. Экс-солистка «Блестящих» недавно призналась, что следит за собой в надежде еще раз выйти замуж. После расставания с предпринимателем Александром Кармановым успешная Ольга Орлова так и не наладила личную жизнь.

А вы верите в то, что певица плохо плавает?