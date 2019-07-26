41-летняя Ольга Орлова показала стройную фигуру в купальнике

В самый разгар летнего сезона вечно занятой Ольге Орловой все-таки удалось на несколько дней вырваться на море. Бывшая солистка группы «Блестящие» поделилась с поклонниками радостной новостью — она на целых шесть дней улетела на любимый итальянский курорт российских звезд — Форте-деи-Марми.

Однако после прилета Ольга столкнулась с волной критики. Подписчики посчитали, что в слитном красном купальнике ноги телеведущей выглядят слишком короткими.

Теперь 41-летняя телезвезда опубликовала снимок, на котором она позирует в раздельном синем купальнике под душем на пляже. Предвосхищая возможные комментарии, Орлова сразу попросила всех недоброжелателей «выпить валерьянки».

«Когда просто ХО-РО-ШО. P.S. Кому не нравятся: я, фото, купальник, ракурс, фотограф, ноги, живот, худоба, жир и прочая фигня — просьба попить валерьянки))))», — подписала новое фото в Instagram экс-солистка группы «Блестящие».

Впрочем, в этот раз поклонники осыпали ее комплиментами.

больше по теме Ольга Орлова показала редкое фото с подросшим сыном Телеведущая объяснила, почему не публикует снимки с Артемом.

«Да все хорошо, и душа, и тело», «Красотка», «А мне все нравится», «Красивая и сексуальная», «Идеальная», «Что может не нравиться: красивая, ухоженная, добрая, талантливая», «Оленька, да все только завидуют такой красоте», — отметили подписчики в комментариях.