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Варнава призналась, что поздно узнала о существовании банковских карт

Звезда Comedy Woman переживает, что таких, как она, мало.

Варнава призналась, что поздно узнала о существовании банковских карт
ЕКАТЕРИНА ВАРНАВА/INSTAGRAM.COM/KATIVARNAVA/

Кроме зажигательных танцев, разнообразных шуток, челленджей, откровенных признаний, в Instagram участницы популярного юмористического шоу Comedy Woman Екатерины Варнавы много самоиронии и, в целом, критических высказываний о себе.

Новый пост звезды в Сети – очередной признание, которые другому человеку, возможно, и озвучивать было бы неловко. Но только не Кате. На этот раз артистка призналась, что, похоже, она позднее всех своих знакомы начинает пользоваться достижениями современного мира – в частности, всего того, что касается финансов.

«Мне, как человеку, до которого прогресс доходит довольно-таки долго, порой начинает казаться, что я позже всех начинаю пользоваться и одновременно радоваться всеми этими техническими новшествами, как банковские карты, потом пэй-пассы и прочее. Скажите мне, что я не одна такая?» — просит своих фанатов Екатерина.

И, оказывается, звезда не одинока. Многие подписчицы признались, что им тоже, порой, трудно угнаться за всеми новомодными услугами.

«Я до сих пор не умею нормально пользоваться смартфоном, хожу в банк и терпеть не могу госуслуги и МФЦ . Я как пенс!» — признается одна из них.

Напомним, не так давно Варнава высказывалась по поводу человеческих отношений. А еще немногим ранее поделилась другим признанием. Оказывается, у Екатерины аллергия на солварнаванце.

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Тэги:

актрисабанковская картаЕкатерина ВарнавазвездаПрограмма "Comedy Woman"

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Варнава призналась, что поздно узнала о существовании банковских карт
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