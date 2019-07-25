«Будьте добрее»: Варнава высказалась о человеческих отношениях

Известная актриса и ведущая Екатерина Варнава призвала своих поклонников быть достойными людьми и не поддаваться на провокации.

«А вот где эта грань между «аргументированным мнением, позицией» и «тупым диким оскорблением, агрессией в адрес кого-либо»? И я сейчас даже не про комментарии в адрес моего носа, челки, фигуры… это всё детский сад», — начала свои размышления Екатерина Варнава в Instagram.

Артистка призвала посмотреть на человеческие отношения. Она задалась вопросом, «почему от обычных с виду мирных людей транслируется угроза и факт унижения, оскорбления, только потому что ты из России… Это зачем? Для чего?» — написала Екатерина Варнава.

По ее мнению, это ни к чему хорошему не приведет, это еще больше всех настраивает друг против друга. Как будто ничего хорошего, теплого, дружеского и не было…

И звезда попросила своих 5,9 миллионов подписчиков из разных стран: «Очень хочу обратиться к вам с просьбой с пониманием и с уважением относиться друг к другу. Будьте достойны ваших родителей, вашей культуры, будьте выше провокаций, будьте умнее, будьте добрее, кто бы что ни говорил. Мир сегодня, иногда мне кажется, сходит с ума, но вы не уподобляйтесь этому странному веянию».