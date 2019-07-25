НОВОСТИ

«Будьте добрее»: Варнава высказалась о человеческих отношениях

Актриса задалась вопросом, «где грань между аргументированным мнением и оскорблением?"

«Будьте добрее»: Варнава высказалась о человеческих отношениях
Екатерина Варнава/instagram.com/kativarnava/

Известная актриса и ведущая Екатерина Варнава призвала своих поклонников быть достойными людьми и не поддаваться на провокации.

«А вот где эта грань между «аргументированным мнением, позицией» и «тупым диким оскорблением, агрессией в адрес кого-либо»? И я сейчас даже не про комментарии в адрес моего носа, челки, фигуры… это всё детский сад», — начала свои размышления Екатерина Варнава в Instagram.

Артистка призвала посмотреть на человеческие отношения. Она задалась вопросом, «почему от обычных с виду мирных людей транслируется угроза и факт унижения, оскорбления, только потому что ты из России… Это зачем? Для чего?» — написала Екатерина Варнава.

По ее мнению, это ни к чему хорошему не приведет, это еще больше всех настраивает друг против друга. Как будто ничего хорошего, теплого, дружеского и не было…

И звезда попросила своих 5,9 миллионов подписчиков из разных стран: «Очень хочу обратиться к вам с просьбой с пониманием и с уважением относиться друг к другу. Будьте достойны ваших родителей, вашей культуры, будьте выше провокаций, будьте умнее, будьте добрее, кто бы что ни говорил. Мир сегодня, иногда мне кажется, сходит с ума, но вы не уподобляйтесь этому странному веянию».

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

актрисаЕкатерина Варнавакультура

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Будьте добрее»: Варнава высказалась о человеческих отношениях
Интересно?
Поделись с друзьями: