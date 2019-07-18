Варнава призналась, что борется с пигментацией и аллергией на солнце

Звезда Comedy Woman всегда любила загорать, но теперь боится лишний раз появиться на пляже.

Екатерина Варнава столкнулась с неожиданной проблемой. Всю жизнь юмористка загорала под солнечными лучами, не забывая о солярии зимой и осенью. Однако после 30-лет кожа звезды отплатила ей заработанной аллергией и пигментацией.

Теперь звезда Comedy Woman страдает от темных пятен на коже либо покраснений, похожих на крапивницу. Варнава серьезно следит за питанием, чтобы не провоцировать воспаления. Также звезда старается как можно меньше находиться на солнце и обязательно использует крем с защитой не меньше 50 spf.

«Но не грустим. Это жизнь, и так бывает. (…) Всем остальным хочу посоветовать пользоваться средствами с spf и всегда думать о здоровье», — написала Екатерина Варнава в Instagram.

Возможно, проблема усугубилась после отпуска. Екатерина Варнава почти неделю отдыхала с шумной компанией в Турции. Звезда проводила дни в расслабленном режиме и даже стыдилась этого. Чаще всего юмористка купалась, ела и спала. Все же Варнава старалась не загорать, поскольку «веснушки» на её лице все сильнее напоминают пигментные пятна.