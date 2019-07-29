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Выпуск ток-шоу с интервью Лопыревой и Булатова сняли с эфира

В Сети появились скрины передачи, которая должна была выйти в эфир 29 июля.

Выпуск ток-шоу с интервью Лопыревой и Булатова сняли с эфира
Виктория Лопырева. фото: globallookpress.com

Виктория Лопырева не так давно побывала в Москве — впервые после родов. 6 февраля в Майами на свет появился ее сын Марк Лео. После этого несколько месяцев модель предпочитала отказываться от путешествий. Однако оказавшись на родине, она с удовольствием погуляла по столице с отцом своего ребенка Игорем Булатовым. А также дала первое совместное интервью с возлюбленным для передачи «Пусть говорят».

В Сети, после отъезда Виктории в Грецию для празднования дня рождения, появились скрины ток-шоу, которое должно было выйти в эфир 29 июля. В СМИ также появились сообщения о выходе передачи с обаятельной блондинкой. Однако 26 июля анонс шоу был удален с сайта Первого канала. Это вскоре заметили зрители, которые с нетерпением ждали выхода передачи, но в новом анонсе была заявлена уже другая тема выпуска.

Как оказалось, интервью с Лопыревой и Булатовым перенесли. Зрителям не стоит расстраиваться. По данным издания Spletnik, выпуск ток-шоу Дмитрия Борисова с парой решено было перенести на новый телесезон. Скорее всего, отснятую программу покажут в сентябре.

Виктория Лопырева. фото
Виктория Лопырева на ток-шоу «Пусть говорят». фото: кадр из передачи «Пусть говорят»

Напомним, что телеведущая и фотомодель долгое время не афишировала роман с бизнесменом Игорем Булатовым. Виктория отмечает, что отца для малыша, лучше чем Игорь, невозможно найти. Недавно пара отметила день рождения Лопыревой — в компании друзей в Греции.

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Тэги:

Виктория ЛопыреваИгорь БулатовПрограмма «Пусть говорят»

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Выпуск ток-шоу с интервью Лопыревой и Булатова сняли с эфира
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