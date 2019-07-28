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Лопырева поделилась кадрами счастливых минут в Греции с Булатовым

Пара уже несколько дней отдыхает на острове Миконос.

Лопырева поделилась кадрами счастливых минут в Греции с Булатовым
Булатов и Лопырева безумно счастливы/instagram.com/lopyrevavika/

Модель Виктория Лопырева в сторис Instagram разместила нарезку видеозаписей, сделанных на острове Миконос в Греции. На кадрах она вместе со своим гражданским мужем, бизнесменом Игорем Булатовым. Несколько дней назад в Греции звезда отпраздновала день рождения. Ей исполнилось 36 лет.

Виктория Лопырева и Игорь Булатов. Фото
Лопырева и Булатов не расстаются ни на минуту/instagram.com/lopyrevavika/

На кадрах можно увидеть, как трепетно и нежно обнимает своего любимого модель. Почти все время она целует его. Видно, что пара очень счастлива вместе.

Виктория Лопырева и Игорь Булатов. Фото
Лопырева без ума от Булатова/instagram.com/lopyrevavika/

Отметим, что несколько дней назад Виктория Лопырева была гостьей «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио». Она рассказывала, что без ума от Игоря Булатова, которого сильно полюбила. Именно к нему она ушла от своего прежнего возлюбленного, музыканта Николая Баскова.

Также Виктория Лопырева призналась, что сама она порой проводит свободное время с подружками. А вот ее любимый мужчина без нее не отдыхает. Как сказала модель, она создала в их семье такую обстановку, что Игорю Булатову просто не хочется отдыхать отдельно от своей любимой женщины, которая пять месяцев назад подарила ему сына.

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"Вечернее шоу с Аллой Довлатовой"Виктория ЛопыреваГрецияИгорь БулатовМиконос

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Лопырева поделилась кадрами счастливых минут в Греции с Булатовым
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