Лопырева на отдыхе в Греции позировала в бюстье и мини-юбке

36-летняя Виктория Лопырева проводит июльские каникулы в компании Игоря Булатова. На личной страничке в Instagram модель не перестает делиться свежими кадрами. На одном из фото новоиспеченная мамочка позировала в черном топе-бюстье с бретельками и мини-юбке. Так, облегающим нарядом знаменитость подчеркнула фигуру, продемонстрировав плоды своего похудения.

В недавнем интервью Виктория призналась: будучи беременной, она не обращала внимание на вес. Лопырева старалась пить больше воды, не забывая о правильном питании. Именно поэтому за за четыре месяца ей удалось избавиться от лишних килограммов. Сразу после родов Виктория поспешила вернуться к привычным тренировкам и умеренным физическим нагрузкам. Также девушка придерживалась диеты кормящей мамы. Лопырева вполне довольна своей фигурой.

По словам Виктории, с рождением первенца — сына Марка Лео, они с возлюбленным не стали запираться в четырех стенах. Вместе с Игорем модель ходила на пляж и в тренажерный зал. Кроме того, влюбленные находили время для уединенных романтических вечеров в ресторане.

Однако ради маленького сына Лопырева отказалась от поездки на Каннский кинофестиваль. Модель не захотела оставить Марка Лео с нянечками. Виктория надеется, что со временем она сможет вернуться к привычному ритму — частым перелетам и командировкам.