Звездный стиль

Лопырева на отдыхе в Греции позировала в бюстье и мини-юбке

Модель проводит летние каникулы в компании своего возлюбленного Игоря Булатова.

Лопырева на отдыхе в Греции позировала в бюстье и мини-юбке
Виктория Лопырева (Фото: Лариса Кудрявцева/"ЭГ")

36-летняя Виктория Лопырева проводит июльские каникулы в компании Игоря Булатова. На личной страничке в Instagram модель не перестает делиться свежими кадрами. На одном из фото новоиспеченная мамочка позировала в черном топе-бюстье с бретельками и мини-юбке. Так, облегающим нарядом знаменитость подчеркнула фигуру, продемонстрировав плоды своего похудения.

В недавнем интервью Виктория призналась: будучи беременной, она не обращала внимание на вес. Лопырева старалась пить больше воды, не забывая о правильном питании. Именно поэтому за за четыре месяца ей удалось избавиться от лишних килограммов. Сразу после родов Виктория поспешила вернуться к привычным тренировкам и умеренным физическим нагрузкам. Также девушка придерживалась диеты кормящей мамы. Лопырева вполне довольна своей фигурой.

По словам Виктории, с рождением первенца — сына Марка Лео, они с возлюбленным не стали запираться в четырех стенах. Вместе с Игорем модель ходила на пляж и в тренажерный зал. Кроме того, влюбленные находили время для уединенных романтических вечеров в ресторане.

Однако ради маленького сына Лопырева отказалась от поездки на Каннский кинофестиваль. Модель не захотела оставить Марка Лео с нянечками. Виктория надеется, что со временем она сможет вернуться к привычному ритму — частым перелетам и командировкам.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Виктория Лопыревазвездный стиль

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Лопырева на отдыхе в Греции позировала в бюстье и мини-юбке
Интересно?
Поделись с друзьями: