Александр Петров расстался с актрисой Ириной Старшенбаум

Актер Александр Петров расстался со своей возлюбленной Ириной Старшенбаум. Пара начала встречаться в 2015 году, когда шли съемки картины «Притяжение», где они вместе сыграли. Через два года, в 2017-м, они объявили о помолвке. Любопытно, что причиной расставания звезд стала 24-летняя актриса Стася Милославская. Именно с ней сейчас роман у Петрова.

Актеры познакомились на съемках фильма «Стрельцов». В картине Петров сыграл звезду советского футбола Эдуарда Стрельцова, а Милославская — его супругу Аллу. На съемочной площадке и начался этот роман. Причем на тот момент оба были несвободны, но нежные чувства друг к другу в итоге победили. Их отношения длятся уже несколько месяцев.

Отметим, что недавно молодая актриса ради возлюбленного приехала в Нижний Новгород. Петров выступил на стадионе «Нижний Новгород» в рамках фестиваля Горький Fest с шоу «#ЗАНОВОРОДИТЬСЯ». Это моноспектакль, в котором артист рассказывает о встрече в баре с красивой девушкой и внезапно вспыхнувшей между ними страсти.

После выступления счастливые влюбленные шли под ручку. Кстати, это не первый их совместный выход в свет. Еще в июне их видели вместе в Сочи на кинофестивале «Кинотавр». Тогда Александр был там ведущим церемонии открытия, а Стася представляла фильм «Бык», получивший главный приз фестиваля, сообщает Teleprogramma.pro.