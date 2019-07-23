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Петров признался, что в его жизни наступил переходный период

Актер рассказал порталу Teleprogramma.pro о планах на будущее.

Петров признался, что в его жизни наступил переходный период
Александр Петров. Фото: globallookpress.com

В последние годы Александр Петров стал одним из самых востребованных актеров российской киноиндустрии. Актер отметил в этом году 30-летний юбилей, в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro он признался, что в его жизни сейчас наступил переходный период.

К сожалению, зрители больше не увидят артиста в популярных проектах «Полицейский с Рублевки» и «Гоголь». По словам Петрова, его попросту не пригласили работать над продолжением сериалов. Но он благодарен их создателям, поскольку и сам не хотел сниматься в уже привычных образах. В его планах на будущее – двигаться дальше в творческом развитии.

«Есть ощущение некоего переходного этапа в жизни, и ожидание чего-то большего… Я этому рад и возвращаться назад не хочется», – говорит Петров.

Артист рассказал, что поклонники смогут увидеть его во многих проектах. Уже сейчас он готовит к постановке совершенно новый спектакль, концепцию которого пока не раскрывает. Также он занят в кинокартине «Лед 2» режиссера Жоры Крыжовникова. А от съемок собственного фильма Петров решил отказаться, так как пока не готов кардинально менять жизнь.

«Я передумал, мне это еще рано. На двух стульях усидеть очень сложно», – прокомментировал свое решение артист.

Александр Петров в спектакле. Фото
Александр Петров. Фото: globallookpress.com
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Тэги:

актерАлександр ПетровПолицейский с Рублевкисериал "Гоголь"

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Петров признался, что в его жизни наступил переходный период
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