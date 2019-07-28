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Доброе утро, страна: Бондарчук продемонстрировала свой завтрак

Экс-супруга российского режиссера приготовила яичницу.

Доброе утро, страна: Бондарчук продемонстрировала свой завтрак
Светлана Бондарчук показала свой завтрак. Фото: instagram.com/a030aa/

Вслед за Яной Рудковской Светлана Бондарчук показала, что готовит на завтрак. Бывшая жена российского режиссера Федора Бондарчука продемонстрировала, как жарит яичницу. Знаменитость добавила в блюдо сосиски, зеленый горошек и помидоры, а сверху украсила зеленью.

«Доброе, воскресное утро», – написала Светлана в микроблоге.

В кадре появились друзья знаменитости и ее возлюбленный Сергей Харченко.

«Самый правильный завтрак»; «Очень аппетитно», – заметили фолловеры Светланы Бондарчук.

Напомним, одной из первых среди отечественных знаменитостей рубрику «Звездный завтрак» в Instagram начала вести продюсер Яна Рудковская. Позже к ней «присоединилась» актриса Юлия Высоцкая. Например, супруга Андрея Кончаловского рассказала, что не прочь начать день с бокала шампанского. Высоцкая показала летнуюю сервировку стола, которую украсил букет пионов.

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завтрак звездыСветлана БондарчукЯна Рудковская

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Доброе утро, страна: Бондарчук продемонстрировала свой завтрак
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