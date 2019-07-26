Юлия Высоцкая продемонстрировала свой завтрак мечты

Актриса не прочь начать день с бокала шампанского.

У гуру звездных завтраков в Instagram Яны Рудковской в этой нише появился серьезный конкурент. Им стала актриса Юлия Высоцкая. В последнее время артистка все чаще публикует фотографии своего утреннего приема пищи.

Вот и в этот раз Высоцкая поделилась на личной странице в Instagram сервировкой своего завтрака. Судя по фото, день актриса предпочитает начинать с булочек, ягод, фруктов, а также бокала шампанского.

«Доброе утро и хорошего дня)», — подписала снимок Юлия, добавив хэштеги #завтракмечты и #полюбименятолстенькой.

Многие поклонники оценили сервировку стола Высоцкой и поспешили похвалить ее в комментариях.

«Какая прелесть, Юлечка!! У вас все так вкусно выглядит», «Красота! И салфеточки», «Это не только пожелание доброго утра, это композиция для замечательного натюрморта!», «Шампанское на завтрак — супер», — отметили подписчики в комментариях.

Напомним, ранее Юлия Высоцкая опубликовала романтическое фото с супругом Андреем Кончаловским. На снимке известный режиссер смотрит на супругу с нежностью и страстью, не скрывая своих сильных чувств.