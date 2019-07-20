Яна Рудковская устроила скромный завтрак с «мамиными блинчиками»

Как призналась продюсер, это простое блюдо она любит больше остальных.

Завтраки Яны Рудковской, снимки которых она публикует в соцсети, каждый раз активно обсуждают поклонники. Обычно трапезы продюсера удивляют публику своей роскошью, однако накануне звезда решила изменить своему правилу.

больше по теме Рудковская обсудила Леди Гагу и Брэдли Купера за сервированным столом Продюсера тоже волнует расставание актера с моделью Ириной Шейк из-за романа с певицей.

На фото в блоге Рудковской в Instagram подписчики увидели по обыкновению стильно сервированный стол, украшенный цветами. На тарелке в центре скромно расположились два блинчика, а рядом – чашка с чаем и стакан сока. По словам продюсера, это блюдо ей нравится больше всех остальных.

«Самые красивые и вкусные завтраки у нас дома. Ну а мамины блинчики – это что-то с чем-то, конкурировать с ними могут только мамины пирожки», – пишет Рудковская.

Многие поклонники согласились с Яной, а внимание других привлек попавший в кадр домашний питомец – маленькая собачка Фифа породы карликовый пинчер. В доме Рудковской есть несколько четвероногих обитателей, но эту собачку особенно любит Саша Плющенко. Недавно сын знаменитого фигуриста даже взял животное с собой на стадион «Лужники», где проходит дружеский теннисный турнир.