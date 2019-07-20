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Яна Рудковская устроила скромный завтрак с «мамиными блинчиками»

Как призналась продюсер, это простое блюдо она любит больше остальных.

Яна Рудковская устроила скромный завтрак с «мамиными блинчиками»
Яна Рудковская. Фото: globallookpress.com

Завтраки Яны Рудковской, снимки которых она публикует в соцсети, каждый раз активно обсуждают поклонники. Обычно трапезы продюсера удивляют публику своей роскошью, однако накануне звезда решила изменить своему правилу.

На фото в блоге Рудковской в Instagram подписчики увидели по обыкновению стильно сервированный стол, украшенный цветами. На тарелке в центре скромно расположились два блинчика, а рядом – чашка с чаем и стакан сока. По словам продюсера, это блюдо ей нравится больше всех остальных.

«Самые красивые и вкусные завтраки у нас дома. Ну а мамины блинчики – это что-то с чем-то, конкурировать с ними могут только мамины пирожки», – пишет Рудковская.

Многие поклонники согласились с Яной, а внимание других привлек попавший в кадр домашний питомец – маленькая собачка Фифа породы карликовый пинчер. В доме Рудковской есть несколько четвероногих обитателей, но эту собачку особенно любит Саша Плющенко. Недавно сын знаменитого фигуриста даже взял животное с собой на стадион «Лужники», где проходит дружеский теннисный турнир.

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Яна Рудковская устроила скромный завтрак с «мамиными блинчиками»
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