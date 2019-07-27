Разин запретил крутить «Ласковый май» в СМИ без разрешения

Бессменный продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин надумал навести «порядок в стране». Начать, правда, Андрей решил с интернета, радио и телевидения. Отныне, как рассказал он на своей странице в Instagram, всем, кто захочет поставить клип или аудиокомпозицию «Ласкового мая», придется спрашивать персонального разрешения у него и заключать соответствующие договоры с ООО «Честная музыка».

Запрет касается, в частности, радиостанций «Ретро FM», «Дорожное радио», «Радио дача» и «Авторадио», а также телеканалов – Первого, ТВЦ, Рен-ТВ, НТВ и ОРТ. Все ограничения действительны и для интернета. При этом Разин подчеркивает, что гастрольная деятельность Юрия Шатунова под запрет не попадает.

По словам продюсера, он вынужден принять такие меры из-за распоясавшихся пиратов, которые вышли на такой уровень, что без вышеназванных мер с ними не справиться.

Напомним, продюсер «Ласкового мая» частенько выступает с крупномасштабными, почти политическими инициативами. Так, после беспорядков в Грузии он обратился к коллегам не выступать в бывшей республике СССР. Также артист призывал певцов не ездить с гастролями в Барнаул.