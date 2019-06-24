Андрей Разин назвал беспределом отмену концертов в Барнауле

Известный продюсер Андрей Разин искренне возмутился и всерьез решил побороться за выступление на концертных площадках столицы Алтайского края Барнауле, где 22 июня сорвался показ шоу «Дискотека Союз». На два концерта, как рассказывает продюсер на своей странице в Instagram, было раскуплено семь тысяч билетов, и в этот момент по организаторам был нанесен «дерзкий удар». Выступление заезжих артистов должно было состояться в спорткомплексе «Темп», но днем ранее суд вынес решение закрыть комплекс из-за нарушений пожарной безопасности.

«От всех артистов «Дискотеки Союз» приношу свои глубочайшие извинения за умышленный срыв двух благотворительных концертов в Республике Алтай. В Барнауле беспредел с проведением концертов», — пишет Разин.

За поддержкой он обратился к краевым властям. Однако, зампред правительства Алтайского края Денис Губин, по словам продюсера, сказал, что помочь ничем не может. Тогда Андрей Разин пошел дальше, то есть выше, и связался уже с полпредом президента в СФО Сергеем Меняйло, который и заверил Разина, что разберется в ситуации. В заключение, продюсер предостерег своих коллег от выступлений на площадках Алтайского края.

Между тем, местная пресса опубликовала комментарий краевого чиновника, ответом которого не удовлетворился Андрей. Денис Губин резонно замечает, что собственно, к краевым властям отношения двух хозяйствующих субъектов не имеет. Все дело в том, что по документам СК «Темп» не может проводить развлекательные мероприятия, только спортивные. Чтобы на этой площадке можно было бы проводить концерты, владельцам надо было сертифицировать зал по требованиями безопасности для 4000 посетителей, а не 800 как сейчас.

По словам вице-премьера, Разин в этой ситуации просто пиарится в счет будущих доходов на волне скандальной для него истории. Однако, делает это, оскорбляя жителей Алтайского края и сам регион, пишет altapress.ru.