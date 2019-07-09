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Андрей Разин призвал звезд не ездить на гастроли в Грузию

От гастролей в этой стране уже отказалась группа «Ласковый май».

Андрей Разин призвал звезд не ездить на гастроли в Грузию
Отныне "Ласковый май" никогда не будет выступать в Грузии. GLOBALLOOKPRESS.COM

Безобразный инцидент с грузинским ведущим, который бранью высказался в отношении российского президента в эфире местного телеканала, вызвал огромный резонанс в обществе и Грузии, и России. Российские власти задумались о введении новых ограничительных мер в адрес Грузии. Свои «санкции» ввел в отношении бывшей союзной республики. Об этом звезда сообщил в своем Instagram.

По словам продюсера, после того, как Габуния неприлично высказался о самом президенте и его родителях, «Ласковый май» больше никогда не будет выступать в этой стране. Затем Андрей Разин призвал всех своих коллег последовать их примеру и не ездить в Грузию с гастролями.

Кстати, такие призывы у эмоционального продюсера звучат не впервые. Еще недавно после небольшого скандала с отменой концертов в столице Алтайского края Барнауле, продюсер призывал не ездить российских звезд и туда.

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Андрей РазингастролиГрузиягруппа "Ласковый май"продюсер

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Андрей Разин призвал звезд не ездить на гастроли в Грузию
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