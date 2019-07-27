Закулисье «Жары»: Агутин разозлился, а Жуков позавидовал Киркорову

Накануне стартовало одно из самых ожидаемых музыкальных событий страны и пространства бывшего СССР. Столица Азербайджана приняла очередной музыкальный фестиваль «Жара».

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В Баку съехалась, кажется, вся тусовка отечественного шоу-бизнеса. Для зрителей начался праздник: Красная ковровая дорожка, эффектные наряды звезд, яркое концертное шоу. Между тем, страсти разгораются и кулисами праздника.

Так, не спавший около суток из-за перелета Леонид Агутин и так пребывал не в самом лучшем расположении духа, а репетиции и вовсе устроил разнос звукооператору, который все никак не справлялся со своими обязанностями. Но стоило на горизонте мелькнуть поклонницам, как певец сменил гнев на милость, да и настроение улучшилось.

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А вот Сергей Жуков без стеснения признался, что завидует Филиппу Киркорову. Ведь король российской поп-сцены умудрился за два дня пешком обойти всю старую, историческую часть Баку, попробовать блюда местной кухни, и в телевизоре помелькать, пишет издание «7 дней».

Напомним, первый день красочного праздника оказалось слегка смазанным из-за неприятностей, приключившихся с артистами. Так, во время выступления в кровь разбила колено Ольга Бузова, а Анита Цой, запнувшись, практически снесла себе ноготь на ноге.