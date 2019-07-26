Аниту Цой забрали на «скорой» с фестиваля «Жара»

Неприятная история приключилась с Анитой Цой на фестивале «Жара». 48-летнюю артистку забрали врачи «скорой» через несколько минут после начала концерта в Баку.

Как пишет «Газета.ру», медики подняли лежащую на полу возле VIP-зоны Аниту Цой и унесли ее прямо на носилках в карету скорой помощи. Отмечается, что у певицы была перевязана нога. Каким именно образом звезда получила травму, пока не известно.

Очевидцы отметили странное поведение директора Аниты — он почему-то снимал все происходящее с его подопечной на мобильный телефон.

Другие детали произошедшего пока не сообщаются. Еще несколько часов назад с певицей было все хорошо, она публиковала Stories и фотографии в Instagram и не жаловалась на здоровье.

Кстати, в пятницу она уже успела посетить премьеру фильма «Жара» в Баку. В соцсети Цой призналась, что комедия ей очень понравилась.

Отметим, что ранее 48-летняя певица жаловалась на проблемы с лишним весом. Анита сетовала на то, что она правильно питается и ведет активный образ жизни, но килограммы предательски не уходят.