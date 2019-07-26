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В России не нашлось специалистов, чтобы оценить коллекцию Петросяна

Речь, в частности, идет о картинах зарубежных художников.

В России не нашлось специалистов, чтобы оценить коллекцию Петросяна
Евгений Петросян и Елена Степаненко. ФОТО: МИХАИЛ ФРОЛОВ.

О том, во сколько примерно оценивается коллекция сокровищ Евгения Петросяна, сообщалось уже не раз. Пять тысяч уникальных предметов искусства, среди которых картины Шишкина, Поленова, Тропинина, Матисса, Айвазовского и Боголюбова, собрание бронзовой скульптуры, фарфора, а также антикварные книги могут стоить около 1,5 миллиардов рублей. Но это не точно.
Сегодня ни один серьезный эксперт не возьмется оценивать сокровища юмориста, ведь необходимо провести официальную экспертизу. И вот с этим уже возникли проблемы, пишет кр.ru.

Как сообщил изданию источник в суде, картины в собрании Петросяна и Степаненко настолько уникальны, что в России не нашлось достаточно квалифицированных специалистов для проведения непредвзятого исследования. Потому было принято решение проводить экспертизу за границей, что будет стоит очень и очень недешево. А поскольку проведение исследований суд возложил на юмориста, а счета его арестованы, то невозможно сказать, когда это случится.

Например, экспертизу работ Матисса в нашей стране не провести по определению. Этим занимается исключительно французский фонд Матисса. Как отмечает эксперт по авторскому праву Алексей Кисточкин, без подтверждения подлинности от этой организации картины не будут востребованы на рынке.

Что же касается бронзы и фарфора, то здесь надо будет разыскивать мануфактуры, производившие предметы, поднимать архивы, сверять с эталонными образцами.

Напомним, скандальный развод звезд состоялся в прошлом году. После этого дело о разделе имущества потихоньку вязло в мелочах, документах и, вот, оценочной экспертизе. Долгое время виновницей в затягивании процесса и, в целом, инициатора дележа, называли Елену Степаненко. Но как выясняется сегодня, крайне заинтересованной стороной в этом деле выступает дочь Евгения Вагановича.

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В России не нашлось специалистов, чтобы оценить коллекцию Петросяна
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